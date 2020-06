Fínsko - krajina tisícich jazier a ostrovov

Veľmi rada spomínam na naše výlety, či dovolenky, a tak som si zaspomínala aj na výlet do Fínska, do krajiny tisícich jazier (cca 188 000) a ostrovov (cca 180 000).

Nemám rada zimu, mám rada teplo, more, biele pláže, ale Fínsko je krajina, ktorá mi niečím učarovala... Sama však neviem presne čím. Fínsko je obrovské, za pár dní človek navštívi naozaj len nepatrný zlomok z tohto veľkého celku, avšak každý navštívený kúsok tejto krajiny je niečím iný, výnimočný, s inou príchuťou a atmosférou. Vedeli ste, že modrá farba na vlajke Fínska prezentuje modrú farbu fínskych jazier? Že výhry z hazardných hier nejdú do vrecka majiteľom výherných prístrojov, ale tí ich venujú charite? Pri prekročení rýchlosti sa výška pokuty vyráta na základe ročného príjmu?

Leteli sme do Tampere, priemyselného mestečka, ktoré je pre lepšiu predstavu vzdialené približne 2 hodiny autom od hlavného mesta Helsinki. Mesto nás privítalo daždivým počasím. Z letiska sme sa autom presunuli k Pyynikki Observation Tower (vyhliadkovej veži), ktorá sa nachádza pri lesnom parku nad mestom, súčasťou tejto vyhliadkovej veže je aj kaviarnička s príjemnou severskou atmosférou, kde si môžete dať chutné šišky a nie veľmi chuti lahodiaci fínsky čaj, ale samozrejme aj kávu a iné pochutiny. Okrem tejto vyhliadkovej veže sa v Tampere nachádza najvyššia veža v severnej Európe Näsinneula s výškou cca 168 metrov. Dnu vo veži sa nachádza otočná reštaurácia, ktorá sa otáča v určitých časových intervaloch. Je odtiaľto výhľad na mesto a tiež na okolité jazerá. Na vrchole vyhliadkovej veže je umiestnený maják, ktorý prostredníctvom farieb informuje miestnych obyvateľov o tom, aké je počasie. Veža sa v podstate nachádza v areáli zábavného parku Särkänniemi ležiacom pri pobreží. V septembri, v čase našej návštevy, už bol zatvorený. Ešte sme v meste popozerali pár zaujímavých kostolov, ale dlho sme sa tu nezdržiavali. Mesto ničím neurazilo, ale ani ničím neohúrilo, pre fanúšikov Lenina, je tu možnosť navštíviť aj jeho múzeum.

Pyynikki Observation Tower (Dominika Ďuríková)

Interiér kaviarničky v Pyynikki Observation Tower (Dominika Ďuríková)

veža Näsinneula a zábavný park Särkänniemi (Dominika Ďuríková)

Ďalšou zastávkou a taktiež miestom, kde sme sa vždy z našich výletíkov po Fínsku vrátili, bolo prímorské mestečko ležiace na juhozápade Fínska pri Botnickom zálive – Rauma, 3. najstaršie mesto vo Fínsku. V starej časti Raumy, tzv. Vanha Rauma nájdete najväčšie drevené mestečko spomedzi škandinávskych krajín. Toto staré centrum mesta je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu približne 600 starých drevených domov a pri prechádzke medzi nimi sa cítite ako niekde vo filme. V mnohých oknách môžete zazrieť výtvory z paličkovej čipky. Je to tu tradícia, ktorá sa dedí z generácie na generáciu. Každý rok v júli sa dokonca usporadúva tzv. „Lace week“, počas ktorého sa prezentuje domáca tvorba čipiek. V minulosti sa do okien vykladali aj sošky porcelánových psov. Tie sa vykladali do okna vtedy, keď námorník odišiel z domu na more. Keď sa znova vrátil domov, tieto sošky sa dali z okna do vnútra domu. Drevené domčeky v starej Raume majú veľké drevené brány, často ovešané kvetináčmi s kvetmi. Do niektorých domov a dvorov je povolený aj vstup a môžete sa tu oboznámiť so spôsobom života obyvateľov starej Raumy, s tým akými farbami natierajú domčeky a prečo. Jedným takým je Renovation Centre Tammela, na adrese: Eteläpitkäkatu 17, 26100 Rauma.

Rauma (Dominika Ďuríková)

Rauma (Dominika Ďuríková)

Stará Rauma (Dominika Ďuríková)

Stará Rauma (Dominika Ďuríková)

Rauma (Dominika Ďuríková)

Centrom Starej Raumy je Market square rozprestierajúce sa v blízkosti kostola sv. Kríža a Old Town Hall, v ktorej môžete navštíviť výstavu čipkárskej tvorby. Pri prechádzkach starým mestom nájdete mnoho kaviarničiek – odporúčam však jednu konkrétnu a to Café Sali, kde majú vynikajúce koláčiky aj kávu a veľmi pekný interiér. Počas prechádzok mestom na mnohých miestach nájdete drevené sochy ľudí, napr. dáma sediaca na lavičke, či tri dámy kúpajúce sa v potoku a utekajúce pred žabím princom. Večer prázdne brušká naplníte napríklad v príjemnej reštaurácii Wanhan Rauman Kellari –http://www.wrk.fi/en, kde ponúkajú typickú lososovú polievku (odvtedy ju zvyknem robiť už aj doma), či steak zo soba s vínovou omáčkou a smotanovo-cesnakovými zemiakmi – mňam. Zjedeniu celého steaku zo soba mi bránila predstava vianočného sobíka Rudolfa s červeným nosom, preto som len kúsok ochutnala. Manžel sa tešil, že môže dojesť zvyšok a naozaj to bola delikatesa. V Raume sa nachádza aj pláž, kde sú podvečer veľmi príjemné prechádzky pri západe slnka, prípadne výborné miesto na pozorovanie polárnej žiary.

Cafe Sali (Dominika Ďuríková)

Dáma na lavičke (Dominika Ďuríková)

Dámy v potoku (Dominika Ďuríková)

Lososová polievka (Dominika Ďuríková)

Sobí steak (Dominika Ďuríková)

Západ slnka na pláži v Raume (Dominika Ďuríková)

Pol hodinu autom od Raumy sa nachádza jadrová elektráreň Olkiluoto. Pozostáva z 2 jadrových reaktorov, tretí je vo fáze dokončovania, pričom termín sa stále posúva. Nachádzajú sa tu aj interaktívne miestnosti prístupné návštevníkom, kde sa dozviete veľa zaujímavých informácií o fungovaní atómovej elektrárne spolu s názornými ukážkami. Veľmi pekné spracovanie a dokonca je to zadarmo! Taktiež sa tu môžete ponúknuť čajom, vodou, či kávou. Super zážitok, hoci mne ako laikovi to nič nehovorilo, ale mali sme so sebou odborníka na túto tému, takže sme k tomu dostávali aj dodatočný slovenský odborný výklad. Paráda.

jadrová elektráreň Olkiluoto (Dominika Ďuríková)

Ako som už spomínala, my sme prileteli do Tampere, ale bližšími letiskami k mestečku Rauma je napríklad letisko v Turku alebo Pori.

Prišiel rad aj na hlavné mesto. Cesta z Raumy do Helsín bola dosť dlhá, vyše 3 hodín autom. Prešli sme autom popri hlavnej železničnej stanici, ktorá zaujala architektúrou a šli sme zaparkovať auto do podzemného parkoviska, ktoré bolo jedným veľkým bludiskom. Naozaj si treba veľmi dobre zapamätať, kde na týchto veľkých parkoviskách auto zaparkujete, lebo ho môžete hľadať potom aj niekoľko hodín. Cena parkovného neuveriteľne vysoká za cca 3-4 hodiny parkovania sme zaplatili vyše 40 EUR.

Helsinki-Tuomiokirkoo (Dominika Ďuríková)

Asi najznámejšou pamiatkou je biela katedrála Tuomiokirkoo, rozprestierajúca sa na námestí Senaatintori (senátske námestie) pri dlhých rozsiahlych schodoch, kde sa stretávajú domáci, či turisti a užívajú si atmosféru námestia. Neďaleko je možné navštíviť knižnicu Kansalliskirjasto a asi 5 minút od senátskeho námestia, blízko maličkého prístavu, sa nachádza tehlová červená Uspenská katedrála, pripomínajúca architektúrou ruské katedrály. Helsinki ponúkajú ďalšie dve zaujímavosti, a to drevenú kaplnku v centre mesta „Kamppi“ – je to kaplnka ticha, a tiež blízko kaplnky kostol v skale Temppeliaukio, vstup je zadarmo. Kostol má výbornú akustiku, a preto slúži aj ako koncertná sála.

Uspenská katedrála (Internet)

Helsinki (Internet)

Helsinki-kaplnka ticha (Dominika Ďuríková)

Niečo pod zub si môžete dať v starej tržnici Kauppahali v prístave, odkiaľ odchádzajú trajekty na ostrov Suomenlinna, na ktorý sme zavítali aj my. Neďaleko prístavu, odkiaľ odchádzajú lode na ostrov Suomenlinna, je možné vidieť aj Skywheel Helsinki, taktiež Market Square, či prezidentský palác. Suomenlinna v minulosti slúžila ako pevnosť. Rozprestiera sa na 8 ostrovoch a je to najstaršia námorná pevnosť v Európe. Má tvar hviezdy, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Cestou na ostrov z trajektu sú pekné výhľady na panorámu Helsink. Dodnes na Suomenlinne žije približne 800 obyvateľov a ročne ju navštívi vyše milión turistov.

Helsinki (Dominika Ďuríková)

Helsinki - stará tržnica (Dominika Ďuríková)

Suomenlinna (Dominika Ďuríková)

Suomenlinna (Dominika Ďuríková)

Suomenlinna (Dominika Ďuríková)

Suomenlinna (Dominika Ďuríková)

Suomenlinna (Dominika Ďuríková)

Hlavné turistické informačné centrum v Helsinkách sa nachádza pri Centrálnej železničnej stanici, konkrétne na adrese: Elielinaukio 3, kde si počas otváracích hodín môžete vziať brožúrky o meste.

Počas nášho pobytu vo Fínsku sme ešte navštívili historické mestečko Turku, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom (konkrétne miesta, čo vidieť neviem odporučiť, my sme sa len poprechádzali uličkami a dali si čapované pivko za 10 EUR). Z Turku odplávajú trajekty napríklad na Alandské ostrovy a tiež je tu dobré spojenie do Švédska. Zastavili sme sa pozrieť aj na nádhernej pláži s pieskovými dunami Yyteri pri mestečku Pori – v lete sa tu domáci zvyknú aj kúpať a organizujú sa tu rôzne festivaly. Pláž meria vyše 6 kilometrov a je najdlhšou plážou vo Fínsku. Keď sme tu boli my koncom septembra, na pláži okrem nás nikto nebol.

Turku (Dominika Ďuríková)

Yyteri (Dominika Ďuríková)

Yyteri (Dominika Ďuríková)

Fínsko je drahé. Či už je to prenájom auta, ubytovanie, potraviny, alkohol a iné služby. Alkohol dokonca predávajú v samostatných „alko shopoch“. V obchode s potravinami nájdete len víno, či pivo, zvyšný alkohol viete nakúpiť len v obchode na to určenom. S čím sme sa stretli pred týmito alko shopmi boli ľudia, ktorí pred vstupom do obchodu odhovárali zákazníkov od kúpy alkoholu :) zaujímavé... Plechovky od alkoholu, či iných nápojov sú tu zálohované. Domáci to zvyknú robiť tak, že plechovky nechajú pri kontajneroch a tie bezdomovci zbierajú a potom chodia vracať do obchodov. Fínsko je naozaj čistá krajina, čo sa týka odpadkov na uliciach, čistoty chodníkov, či fasád budov. Tí, čo máte radi sauny, samozrejme, že Fínsko je tá pravá krajina, kde saunu vyskúšať.

Fínsko je krajina, ktorá spomedzi štátov Európskej únie je najviac zalesnenou, podiel lesov na celkovej rozlohe krajiny tvorí až 77 %, ale napríklad zo štátov EÚ má najnižšiu hustotu obyvateľstva na km2.

Ak by som ešte niekedy mala možnosť navštíviť Fínsko, určite by som sa vydala ešte severnejšie do Laponska, do mestečka Rovaniemi, kde je možné navštíviť dedinku Santa Clausa – Santa Claus Village. Napríklad z Helsink sa tu dá dostať vlakom, je to však cesta v trvaní tak pol dňa.