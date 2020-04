Bologna – La Dotta, La Rossa, La Grassa

Bologna je hlavným mestom regiónu Emilia-Romagna v severnej časti Talianska s počtom obyvateľov necelých 390 tisíc a s najstaršou európskou univerzitou z roku 1088.

Určite by boli prechádzky po tomto historickom mestečku príjemnejšie na jar, v lete alebo cez peknú slnečnú jeseň, no my sme sa rozhodli toto mesto navštíviť počas mrazivého januára. Počasie bolo síce veľmi chladné, ale krásne slnečné. Leteli sme z Bratislavy, spiatočné letenky nás vyšli 20 € na osobu. V Bologni sme strávili predĺžený víkend od piatka do pondelka. Ubytovali sme sa v hoteli (Arcoveggio Hotel) približne 30 minút pešej chôdze od hlavného námestia Piazza Maggiore, čiže každý deň nás čakala príjemná prechádzka smerom do mesta a z mesta.

Po prílete je najlepšie svoje kroky smerovať z letiska (www.bologna-airport.it) na železničnú stanicuBologna Centrale (Stazione Centrale), ktorá je od neho vzdialená približne 8 kilometrov. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako sa z letiska na túto stanicu dostať je „aerobus“ (https://aerobus.bo.it/en), jednosmerný lístok na osobu stojí 6 EUR, autobus stojí rovno pred letiskom. Lístky je možné kúpiť priamo na webe uvedenom vyššie alebo aj v kioskoch na letisku alebo staniciach. Chodia však aj mestské linky, ktoré sú lacnejšie, ale sú s prestupmi. Z hlavnej železničnej stanice je to už do centra len niekoľko minút pešo, napr. na hlavnú nákupnú ulicu Via dell´Indipendenza.

Z hlavnej železničnej stanice vedie Via dell´Indipendenza popri parku Montagnola až priamo na hlavné štvorcové námestie Piazza Maggiore, ktorého dominantou je „Basilica di san Petronio“, ktorá mala byť rozmermi pôvodne väčšia ako Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, avšak nakoniec sa ju nepodarilo dokončiť podľa pôvodných plánov, o čom svedčí dodnes nedokončená fasáda tejto baziliky. Okrem toho tu stoja budovy Palazzo del Podestà a Palazzo D'Accursio (Palazzo Comunnale - radnica). Hneď pri hlavnom námestí je Piazza del Nettuno s Neptúnovou fontánou vysokou takmer 4 metre.

Park (Dominika Ďuríková)

Piazza Maggiore (Dominika Ďuríková)

Basilica di san Petronio (Dominika Ďuríková)

Celé historické centrum Bologne je obklopené krásnymi arkádami nazývanými aj „porticos“. V celom meste sa nachádza približne 40 kilometrov takýchto arkád, ktoré sú turistom výborným pomocníkom keď prší, nakoľko nemusíte nosiť dáždnik, ale mestom prechádzate len popod tieto arkády.

Arkády (Dominika Ďuríková)

500 metrov od námestia Piazza Maggiore stoja dve veže „Le Due Torri“ – Torre Asinelli vysoká 97 metrov (na jej vrchol vedie 498 schodov a kto by ku koncu výstupu nevládal s dychom, nachádza sa tu aj defibrilátor) a Torre Garisenda vysoká 47 metrov a naklonená podobne ako Šikmá veža v Pise. Bližšie informácie môžete nájsť na tejto stránke: https://www.duetorribologna.com/. Vstup je najlepšie kúpiť vopred cez internet a už sa len preukázať zakúpeným lístkom (cena je 5 EUR). Tieto veže sa nachádzajú na námestí Piazza di Porta Ravegnana, na ktorom začínajú aj free walking tours po centre mesta v angličtine, každú sobotu a nedeľu o 11tej doobeda. Z výšky je nádherný výhľad na červené strechy historických budov a hemžiacich sa ľudí medzi uličkami a na námestiach. V minulosti bolo postavených v meste vyše 100 veží, do súčasnej doby sa zachovalo niečo okolo 20. Vedeli ste, že práve „Le Due Torri“ sa stali v minulosti inšpiráciou pre stavbu „dvojičiek“ v New Yorku?

Le Due Torri (Dominika Ďuríková)

Výhľady z veže (Dominika Ďuríková)

Výhľady z veže (Dominika Ďuríková)

Za návštevu stoja tiež trhy v štvrti Quadrilatero neďaleko centra mesta. V centre Bologne je všetko blízko. Dobrým východzím bodom je práve námestie Piazza Maggiore.

V Bologni sa na chvíľu môžete cítiť ako v Benátkach, keď pri potulkách mestom odbočíte do úzkej uličky Via Piella, kde môžete nájsť malé kovové okienko a cez toto okienko môžete nazrieť na kanál „Canale delle Moline“ pripomínajúci Benátky. Tiež z opačnej strany sa viete pozrieť na tento kanál cez mreže, na ktorých je pripevnených niekoľko zámkov. Toto okienko určite neminiete, keďže tu väčšinou čaká niekoľko turistov. Pre niektorých tento pohľad môže byť aj sklamaním, najmä vtedy, keď je kanál vyschnutý. V čase našej návštevy v januári v ňom bolo vody dosť.

Canale delleMoline (Dominika Ďuríková)

V Bologni je veľa bazilík, či kostolov a určite netreba vynechať Baziliku Santo Stefano, ktorá je súčasťou 7 kostolov a rozprestiera sa na námestí Santo Stefano. Ak už máte centrum prejdené a chceli by ste ísť aj troška ďalej od centra, fajn výlet môže byť k Sanctuary of the Madonna di San Luca, ktorá sa nachádza na kopci nad mestom približne 5 kilometrov od centra. Môžete sa tu dostať buď spojmi, napr. autobus č. 20, vláčikom (San Luca Express) alebo pre tých, ktorí radi chodievajú pešo, tak aj po vlastných.

Santo Stefano (Internet)

Sanctuary of the Madonna di San Luca (Internet)

Mimo mesta sa tiež nachádza agrotrh „Fico“, kam sa viete dostať linkou „F“, pričom jeden smer stojí 5 EUR na osobu a spiatočný lístok stojí 7 EUR na osobu. Bližšie infoako sa tu dostať z centra mesta nájdete tu: https://www.ficobus.it/en.

Kúsok od centra je aj spomínaná bolognská univerzita, do ktorej je vstup zdarma, v jej okolí sa pohybuje množstvo mladých ľudí, takže určite ju neminiete. Neďaleko nej sa nachádza aj prírodovedné múzeum, ktoré je tiež za dobrovoľné vstupné. Vypchaté zvieratká v tomto múzeu už majú čo to za sebou, ale dobrovoľný príspevok určite poteší.

Veľmi populárne čo sa jedla týka je „Mercato di Mezzo“, problém je však s nájdením miesta na sedenie. Nám sa ušlo miesto na sedenie len vonku pred trhom – v januárových teplotách nie veľmi príjemné, ale chuť jedla a vína stála za troška tohto diskomfortu. Jedlo v centre Bologne nie je najlacnejšie a ku účtu Vám zvyknúť prirátať aj tzv. coperto – niečo ako naše prepitné, ale tu Vám ho už automaticky prirátajú k cene účtu.

Mercato di Mezzo (Dominika Ďuríková)

Hlavná železničná stanica v Bologni je tiež významným dopravným uzlom a je odtiaľ možné cestovať do ďalších známych, či menej známych talianskych miest – Florencia, Rím, Miláno, Verona, Benátky, Modena, Ferrara, Ravenna a iné. My sme sa rozhodli jeden deň venovať výletu do Ferrary, malého útulného mestečka podobného Bologni.

Bologna sa dá užiť aj bez akéhokoľvek itinerára pred cestou. Stačí sa pomotať uličkami a všade, kde zabočíte a zatúlate sa, aj tak nakoniec vyjdete na hlavnom námestí Piazza Maggiore...Samotná Bologna, ale aj jej blízke či vzdialené okolie ponúka oveľa viac ako je uvedené v článku...

Bologna (Dominika Ďuríková)

Bologna (Dominika Ďuríková)