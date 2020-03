Ischia – ostrov večnej mladosti alebo malý ostrov s veľkými možnosťami

Ostrov Ischia sa rozprestiera v oblasti nazývanej Kampánia v Neapolskom zálive, západne od Apeninského polostrova. Ostrov o rozlohe 46,3 km2 obmýva Tyrhénske more a z diaľky vyzerá ako ležiaci obor.

K ostrovu sa aj viaže legenda o plačúcom obrovi Tyfonovi.

Ischia je ostrov sopečného pôvodu, vzdialený od pobrežia Neapolu (talianskej pevniny) cca 30 kilometrov. Ostrov nemá vlastné letisko, na dĺžku meria 10 km, na šírku 7 km a po svojom obvode má 35 km. Z Neapolu trvá cesta trajektom hodinu až hodinu a pol. Pri čakaní na trajekt v prístave v Neapole sa Vám naskytne pohľad na sopku Vezuv. Ischia je preslávená najmä kvôli veľkému množstvu termálnych prameňov a kúpeľov, kde si možno liečiť choroby rôzneho druhu - najmä pohybové ústrojenstvo, gynekologické a kožné problémy. Ostrov je možné navštíviť počas celého roka, avšak hlavná turistická sezóna je od apríla do konca októbra. My konkrétne sme navštívili ostrov v polovici októbra a dokonca sme sa kúpali aj v mori. Ischiu sme navštívili ešte v časoch, keď sme necestovali bez cestovky. Tento výlet si však kľudne môžete zorganizovať aj sami na vlastnú päsť. Kúpiť letenku napríklad z Viedne do Neapolu, do prístavu z letiska sa najlepšie dostanete hromadnou dopravou a z neapolského prístavu trajektom na ostrov. Lístky na trajekt kúpite napríklad cez tento web: https://www.directferries.co.uk/. Prepravu zabezpečuje viacero spoločností, Medmar, či Caremar. Ak by ste mali na spiatočnej ceste domov skorý ranný odlet z Neapolu, pravdepodobne sa z Ischie tak skoro ráno trajektom nedostanete, preto je dobré poslednú noc stráviť priamo v Neapole a ísť tam večerným trajektom, alebo o deň skôr a spoznať trošku aj toto mesto, hoci nie každému mesto ulahodí najmä kvôli neskutočnému množstvu odpadu po uliciach a rôznym pouličným gangom.

Vezuv (Dominika Ďuríková)

Administratívne sa Ischia člení na 6 obcí: Forio, Casamicciola Terme, Ischia – hlavné mesto deliace sa na Ischia Porto a Ischia Ponte, Lacco Ameno, Barano a Serrara Fontana.

Ischia mapa (Internet)

Forio je najväčším mestom ostrova ležiace na jeho západnej strane. Je to staré rybárske mestečko, v ktorom sme boli aj my ubytovaní. Dominantou je biely kostolík Santa Maria del Soccorso, odkiaľ je možné sledovať západ slnka nad morom. Okrem toho tu môžete vidieť obrannú vežu Il Torrione, či sopečné vyvreniny v tvare orla či dvoch zaľúbencov. Sopečná vyvrenina v tvare hríbu – „Fungo“ sa nachádza priamo v mori, a to v mestečku Lacco Ameno.

Fungo v Lacco Ameno (Dominika Ďuríková)

kostolík Santa Maria del Soccorso (Internet)

Vo Foriu sa môžete okúpať na plážach – Spiaggia di Cittara, Cava dell´isola, Spiaggia della Chiaia, či Spiaggia di San Francesco. V mestečku sa nachádzajú aj najväčšie termálne kúpele ostrova – Giardini Poseidon, ktoré disponujú 20 bazénmi s termálnou vodou od 28 do 40 °C, môžete absolvovať Kneippov kúpeľ, prírodnú saunu v skale, užiť si kúpanie v mori, kde je z areálu kúpeľov priamy prístup na pláž Cittara, či chvíľku pobudnúť v bazéne s teplotou 15 °C a následne sa ísť zohriať do bazéna s vodou 40 °C. Kúpele sú vybudované v terasovitom teréne s výhľadom na more. Nájdete tu aj veľké množstvo exotických stromov, paliem, kaktusov. Pre vstup do kúpeľov je potrebné mať kúpaciu čiapku, ktorú si môžete kúpiť v obchodíku priamo v kúpeľoch, alebo si priniesť svoju vlastnú. Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.giardiniposeidonterme.com/en. Poldenný lístok pre dospelého stojí 28 EUR.

Spiaggia di Cittara (Dominika Ďuríková)

Giardini Poseidon (Dominika Ďuríková)

Okrem týchto kúpeľov sa na ostrove nachádza mnoho iných – napr. Negombo v mestečku Lacco Ameno, nachádzajúce sa pri pláži San Montano, alebo aj Castiglione v Casamicciola Terme, či Afroditine a Apolónové záhrady v Sant´Angelo.

Ostrov je známy aj pre svoje botanické záhrady - Giardini la Mortella, či Giardini Ravino.

Giardini La Mortella (Internet)

Na juhu ostrova môžete svoju myseľ zrelaxovať na najdlhšej pláži ostrova – Maronti, ktorá meria 3 kilometre a nachádza sa tu čierny piesok. Kúsok od nej sú teplé pramene vyvierajúce spopod piesku (tzv. Fumarole – Le Fumarole di Maronti) – kde si domáci zahrabávajú kurence pod piesok a tie sa upečú za dve hodiny. V čase našej návštevy v októbri bola táto časť pláže veľmi znečistená od rôznych papierov, plastov, fliaš, cez Cdčka, či hračky. Bolo to pre nás veľké sklamanie. Neviem, či v hlavnej sezóne to vyzerá inak, či je to viac udržiavané, ale v tomto období tu ľudia na ležadlách, či dekách „oddychovali“ pri týchto odpadkoch, hoci niekoľko metrov ďalej mali krásnu čistú pláž Maronti.

Maronti (Dominika Ďuríková)

Veľkým lákadlom ostrova okrem kúpeľov sú termálne pramene vyvierajúce priamo do mora. Tie môžete nájsť v Sorgeto, kde sa dostanete cez mestečko Panza. Priamo k moru vedie z útesu niekoľko desiatok schodov alebo druhou možnosťou je prístup loďou. Pri tejto kamenistej pláži sa nachádza aj malá reštaurácia, kde si s výhľadom na more môžete vychutnať pravú taliansku kávičku. V horúcich prameňoch vyvierajúcich do mora si ľudia varia vajíčka na tvrdo, to znamená, že miestami dosahuje voda 90 až 100 °C.

Schody vedúce k zálivu Sorgeto (Dominika Ďuríková)

Varenie vajíčok v termálnej vode (Dominika Ďuríková)

Mestečko Sant´Angelo s hornatým zeleným výbežkom do mora je ideálne na prechádzky popri pobreží, či vychutnanie pohára vínka na terase niektorej z reštaurácií a toto mestečko je vyhľadávané poväčšine zahraničnými celebritami.

V pozadí Sant´Angelo (Dominika Ďuríková)

Dominantou ostrova je Castello Aragonese na východe ostrova. Je to hrad, vypínajúci sa na skalnatom výbežku, ktorý s ostrovom spája len úzky kamenný most – Ischia Ponte. Vstupné na hrad je 10 EUR za dospelú osobu, sú z neho krásne výhľady a môžete tu navštíviť múzeum mučenia, či cintorín mníšok.

Castello Aragonese (Dominika Ďuríková)

Ak máte radi túry, určite odporúčam výstup na najvyšší bod ostrova, a to vrch Monte Epomeo s výškou 789 m.n.m. Dostanete sa tu z dedinky Serrara Fontana. Z hora sú nádherné 360° výhľady na celý ostrov, či neďaleké ostrovy Capri a Procida. Z vrcholu je taktiež vidno aj pozostatky sopečnej erupcie na ostrove, ktorá zničila veľkú časť mestečka Casamicciola.

Cestou necestou smerom na Monte Epomeo (Dominika Ďuríková)

Stúpanie na Monte Epomeo (Dominika Ďuríková)

Výhľadíky z Monte Epomeo (Dominika Ďuríková)

Pohybovať sa po ostrove môžete buď pešo, hromadnou dopravou alebo odporúčam zapožičať si skúter (v hoteli, v miestnych požičovniach – viete zohnať skúter už od 10 EUR na deň + benzín), určite nie auto, nakoľko uličky sú tu veľmi strmé a úzke. Platí pravidlo, kto je väčší, ten má prednosť. Do zákrut sa trúbi. Často na cestách môžete zažiť situáciu, že vznikne zápcha, a to kvôli tomu, že sa v úzkej zákrute stretnú dve autá, ktorých šoféri sú starí známi a začnú sa rozprávať bez ohľadu na to, či je za nimi kolóna alebo nie. Hromadná doprava chodí dookola ostrova, a to smerom CS (circulario sinistra) – okruh doľava a CD (cilculario destra) - okruh doprava v smere hodinových ručičiek. Cena jednej cesty je 1,50 EUR, ak budete kupovať lístok u vodiča, bude drahší (info o doprave na ostrove: https://www.ischiareview.com/buses-in-ischia.html).

Aj takto sa parkuje na Ischii (Dominika Ďuríková)

Ubytovanie na Ischii je väčšinou v menších rodinných hoteloch, niektoré blízko pláže, niektoré sú umiestnené mimo pláží, no to im neuberá na kvalite. Väčšina hotelov má aj svoj vlastný bazén s termálnou vodou, kde môžete svoj čas tráviť večer, keď sa už v mori kúpať nedá, je to fajn relax po celom dni. Za každý deň sa v ubytovaní platí pobytová taxa približne 2 EURÁ na osobu.

Záhrada nášho hotela, v pozadí Monte Epomeo (Dominika Ďuríková)

Ak sa vám bude zdať, že ste už na Ischii videli všetko, viete podniknúť výlety aj mimo ostrova. Môže vám s tým pomôcť česká cestovka LOSTAR Viaggi, ktorá sídli v mestečku Forio na adrese: Via Cardinale Lavitrano 34, 80075 – Forio D´Ischia (https://www.mytravelling.it/). Ponúkajú výlety aj po ostrove, ale aj na neďaleký ostrov Capri, Procida, či do Pompejí a na sopku Vezuv alebo na Amalfské pobrežie.

Určite si budete chcieť z ostrova doniesť nejaké suveníry. Pre tých, čo necestujú s príručnou batožinou, odporúčam nejaké kvalitné ischijské vínko (biele), či likéry Limoncello, Meloncello alebo skôr pre pánov Rucolino (áno, vyrobené z rukoly, chuťovo podobné fernetu). Ďalej sú to rôzne džemy, kožené výrobky, či keramika. V neposlednom rade je to kozmetika s liečivými účinkami, vyrobená napríklad z termálneho bahna.

Obchodíky (Dominika Ďuríková)

Fasády domov (Dominika Ďuríková)

Na Ischii je mnoho miest, ktoré ponúkajú ochutnávky domácich produktov ako vín, džemov, chlebíkov, olivových olejov. My sme konkrétne boli na takejto ochutnávke na tomto mieste: http://www.agriturismolapergola.it/en/. Ochutnávka bola úplne zadarmo – dostali sme každý pohár bieleho vínka, niekoľko druhov domácich džemov, olivový olej, domáci chlebík, syr. Ochutnávku sme mali na terase s výhľadom na more a mestečko Forio. Spoločnosť nám robili aj domáci psíci, z ktorých sme spočiatku mali strach, no nakoniec sa ukázali ako príjemní spoločníci. Ak budete mať záujem, po ochutnávke Vás domáca pani zavedie aj dovnútra domu, kde si môžete zakúpiť vínko, olivový olej alebo džemy.

La Pergola Agroturismo - ochutnávka miestnych špecialít (Dominika Ďuríková)

Typickým jedlom pre Ischiu je zajac na ischijský spôsob s cesnakom, bylinkami, paradajkami, podlievaný bielym vínom, tiež brusceta pokvapkaná olivovým olejom, s cesnakom a paradajkami, či sendvič zingaro a kopa sladkostí najmä s príchuťou citrusov (citrónov). Ak si na svojom jedle chcete pochutiť niekde v reštaurácii, rátajte s tým, že do účtu vám bude zarátané tzv. coperto (prepitné), ktoré sa líši reštaurácia od reštaurácie, ale začína tak od 0,50 EUR na osobu, po väčšine sú to však tak 2 EURÁ.

Na Ischii si každý nájde svoje, či vylihovanie na plážach, relaxovanie v kúpeľoch, spoznávanie a obdivovanie mestečiek a ich malebných ulíc, turistika na Monte Epomeo, výlety loďou. My sme na Ischii strávili týždeň, z toho jeden deň na ostrove Capri a veru nenudili sme sa. Keby ideme ešte raz, veríme, že objavíme nové zákutia, do ktorých sme ešte nenahliadli.