Neviem, či existuje optimálny mesiac, kedy navštíviť Londýn, čo sa počasia týka. My sme sa rozhodli pre prelom februára a marca. Počasie sme mali rôznorodé – od snehu, cez krúpy, dážď, silný vietor, až po krásne slnečné bezvetrie.

Už v tomto období sme videli kvitnúť magnólie a iné stromy a videli sme aj domácich chodiť v žabkách, sandáloch, či iných letných topánkach; kraťasy a krátke rukávy tiež neboli výnimkou. Pre porovnanie – my sme mali oblečené zimné bundy, čiapky, rukavice a šál.:)

Ak sa rozhodnete ísť do Londýna, hneď po kúpe letenky odporúčam riešiť ubytovanie a dopravu z letiska a taktiež potom spiatočnú cestu na letisko. Ceny lístkov sa totižto zvyšujú, čím je bližšie k dátumu, na ktorý lístok potrebujete.

Londýn má viacero letísk, na ktoré môžeš priletieť (Stansted, Luton, Gatwick, City, či Heathrow) - my sme prileteli na letisko Stansted, ktoré je vzdialené približne 60 km od centra Londýna, konkrétne v našom prípade Victoria Station. Lístky na autobus z letiska a potom spiatočne na letisko sme kupovali asi v 6 týždňovom predstihu. Okrem busov sa viete dostať do mesta aj vlakom (www.stanstedexpress.com), ten je však výrazne drahší. Cesta z letiska v doobedňajších hodinách trvala niečo málo cez dve hodiny (vystúpili sme na Victoria Station, odkiaľ sme to mali blízko ku Buckinghamskému palácu), cesta na letisko pri spiatočnej ceste v skorých ranných hodinách (z Liverpool station) trvala necelú hodinku.

Autobusové nástupištia sa na letisku Stansted nachádzajú hneď ako vyjdete z príletovej haly. Pracovníci Vás podľa lístku, ktorý máte zakúpený nasmerujú na správny spoj, nakoľko spoje sú zabezpečené viacerými prepravnými spoločnosťami. My sme kupovali lístky prostredníctvom dvoch webov – www.terravision.eu a www.easybus.com, lístky je však možné zakúpiť aj priamo na letisku. Ťažko je poradiť, za akú cenu lístky kúpiť (naozaj sa cena mení v čase), nás napríklad na dve osoby vyšla cesta z letiska 16 libier a naspäť na letisko 7 libier.

Ubytovaní sme boli v štvrti Whitechapel, konkrétne na Damien Street (blízko sme mali metro: Shadwell a Whitechapel). Táto štvrť je známa v súvislosti s vraždami Jacka Rozparovača v dávnej minulosti. Dnes je to taká židovská štvrť, kde sa cítite skôr ako v Dubaji, nie ako v Londýne, najmä kvôli trhom, ktoré sú tu na dennom poriadku a viete tu kúpiť všetko od ovocia, cez oblečenie až po prikrývky na posteľ. V tejto štvrti sme sa cítili bezpečne a k Tower Bridge sme to mali tak 25 minút pešo, čo vôbec nie je zlé, tak isto ako aj cena za noc na osobu, ktorá bola pod 20 EUR. Nie všetky lokality v Londýne sú bezpečné pre turistov – neodporúča sa hľadať ubytovanie vo štvrti - Brixton, Peckham, Lambeth, Edmonton, Tulse Hill, Hackney, Tottenham, Lewisham či Eastham.

Po príchode do Londýna a vystúpení na Victoria Station naše kroky smerovali k Buckinghamskému palácu a odtiaľ do St. James´s parku, kde môžete vidieť veľké množstvo zvieratiek – kačky, holuby, veveričky, či dokonca zelené papagáje, ktoré vám bez váhania pristanú na hlave, či ruke. A ak máte nejaký oriešok pod zub, tak sa ich nezbavíte.

Buckinghamský palác (Dominika Ďuríková)

Veverička v St. James Parku (Dominika Ďuríková)

V prvý deň sme stihli pobehať v podstate najznámejšie topky Londýna – Horse Guards Parade, Houses of Parliament, spolu so zahalenou Alžbetinou vežou - pre väčšinu známejšie pomenovanie Big Ben (pričom Big Benom sa nazýva práve zvon v tejto veži), Westminster Abbey (kde sa konala svadba princa Williama a Kate), London Eye, Trafalgar Square, Leicester Square, Piccadilly Circus, China town, Soho a pred zotmením sme stihli aj otváranie Tower Bridge a pokochali sa krásami Tower of London. Konkrétny rozpis dátumov spolu s časmi kedy sa most otvára si viete pozrieť na stránke: https://www.towerbridge.org.uk/lift-times/ - neľakajte sa, ak tam zrovna neuvidíte dátum kedy budete v Londýne, tieto časy a dátumy tu postupne pribúdajú. Stačí to kuknúť tak dva dni pred. Neďaleko London Eye sme nakukli aj do uličky – Leake street (je to taký tunel, ktorý je pomaľovaný grafitmi, ak ho navštívite môžete vidieť „grafiťákov“ priamo v akcii). 3 minútky pešo od tohto tunela a tak isto 3 minútky od London Eye sa nachádza malé „bistro“ - Chilly Chutney, kde môžete ochutnať londýnsku klasiku – fish and chips (cena za jednu porciu bola niečo cez 9 libier spolu s 0,5 l nápojom vo fľaši) a chutilo to fajn. Leicester square, neďaleko China townu či Soho je posiate divadlami. Ak nemáte vopred kúpené lístky, natrafíte tu na stánky TKTS, kde sa dajú tesne pred predstavením kúpiť cenovo zvýhodnené lístky. V parku pri Leicester Square môžete na lavičkách natrafiť na filmové postavy ako napríklad medvedík Paddington, či Mr. Bean.

Fish & Chips (Dominika Ďuríková)

Kedže v Londýne často prší, veľmi dobrou voľbou v takomto počasí je návšteva múzeí. Výhodou múzeí v Londýne je to, že národné múzeá sú zadarmo. Medzi najväčšie lákadlá z múzeí patrí asi British Museum a Natural History Museum. Okrem iného viete zadarmo navštíviť aj mnoho iných ako napríklad – V & A museum, Science Museum, Museum of London, National Gallery, Tate Modern. Lákadlom je aj múzeum voskových figurín (https://www.madametussauds.com/london/en/) – kde sa už vstupné platí a naozaj nie je najnižšie.

Natural History Museum (Dominika Ďuríková)

Ďalšou atrakciou, ktorá je zadarmo a ktorú Londýn ponúka je tzv. Sky Garden na budove Walkie Talkie (https://skygarden.london/). Rezerváciu na vstup je potrebné spraviť dopredu online (cca 3 týždne - lístky sa dosť rýchlo míňajú).

Sky Garden (Dominika Ďuríková)

Nižšie uvádzam prehľad už aj skôr spomenutých atrakcií, ktoré je v Londýne možné navštíviť a stoja za zmienku. Samozrejme v Londýne a jeho okolí je toho oveľa viac čo vidieť a zažiť, ale za predĺžený víkend sa nedá všetko stihnúť.

Mapa Londýna (Internet)

Vyhliadka Sky Garden na budove Walkie Talkie

Westminster Abbey (Westminsterské opátstvo) – nachádza sa blízko Westminsterského paláca; konala sa tu svadba Williama a Kate, lístky na vstup si viete kúpiť online: https://www.westminster-abbey.org/

Houses of Parliament (Westminsterský palác) – sídlo britského parlamentu

Veža Big Ben (Alžbetina veža, Elizabeth tower) – metro: Westminster – mnohých asi sklame to, že v súčasnosti je Big Ben zahalený lešením

Buckinghamský palác - sídlo kráľovskej rodiny, môžete vidieť výmenu stráží (bližšie info na webe: https://www.householddivision.org.uk/index.php?action=changing-the-guard-calendar), metro: Green Park

Trafalgar Square - socha Nelsona, fontány a National Gallery

Piccadilly Circus - námestie a dopravný uzol, v strede námestia sa nachádza fontána so sochou Erosa a na budovách svetelné reklamy

Leicester Square – divadlá, blízko je China town a štvrť Soho

Tower of London (Her Majesty´s Palace and Fortress, The Tower Of London) – pevnosť – korunovačné klenoty, metro: Tower Hill

Tower Bridge – zdvíhací most, vedľa neho je Tower of London, metro: Tower Hill, lístky do vnútra mosta si môžeme kúpiť na stránke: https://tower-bridge.tickets-london.co.uk/ - dozviete sa tu informácie o histórií mosta, o mechanizme zdvíhania mosta v minulosti aj súčasnosti a mnoho iného

Katedrála sv. Pavla – metro: St. Paul´s, alebo sa k nej môžete dostať prechádzkou po Millennium Bridge

London eye (www.londoneye.com) – známe vyhliadkové koleso na brehu rieky Temža, lístky treba kupovať online, sú lacnejšie ako na mieste, dĺžka vyhliadky je približne 30 minút, TIP: Ak chcete navštíviť London Eye a taktiež múzeum voskových figurín, pri kúpe lístku na London eye si viete kúpiť kombinovaný lístok London eye + Madame Tussauds – rozdiel v cene je značný!!!

Country Hall nachádza sa hneď za London eye – bezplatne 15 minútová 4D prezentácia krás Londýna (v rámci vstupenky na London Eye), ak ste si lístky na London Eye nekúpili online, kúpite ich práve tu

Londýnske akvárium - https://www.visitsealife.com/london/ - hneď vedľa London Eye

Leake Street – tunel pomaľovaný grafitmi blízko London Eye

Kráľovské záhrady (zadarmo) – Queen Mary´s Rose Gardens v Regent´s Park, St. James´s Park - z ktorého máte výhľad na Buckinghamský palác, či London Eye, Hyde Park a Kensingtonské záhrady – jazero Serpentine, fontána Diana Memorial Fountain, rečnícky kút Speaker´s Corner

Oxford street (najrušnejšia londýnska ulica) – obchodný dom Harrods (najznámejší na svete) – najbližšie stanice metra (Marble Arch, Bond Street, Oxford Circus, Tottenham Court Road), bližšie info na webe: www.oxfordstreet.co.uk

Chinatown – kúsok od Leicester Square, blízko je aj štvrť Soho

Mrakodrap v tvare črepu (The Shard)

Pouličné trhy (Camden Market alebo Camden Town - metro: Camden Town - zaujímavý zážitok, veľa turistov a parádne ceny za suveníry a jedlo – napr. šálka s motívom Londýna tu stála 1 libru; Portobello Road Market - v nóbl štvrti Notting Hill – farebné domčeky, metro: Ladbroke Grove alebo Notting Hill; Greenwich Market, Borough Market)

Stanica King´s Cross – nástupište 9 a ¾ známe z filmov o Harry Potterovi (čakajú tu davy fanúšikov na to, aby sa mohli odfotiť pri vozíku so šálom Harryho Pottera, hneď vedľa sa nachádza aj obchod so suvenírmi Harry Potter)

St. Pancras Station – jedna z najkrajších staníc sveta - oproti King´s Cross

Regent´s Canal – tzv. Malé Benátky

Kyoto Garden

Nothing Hill – dom Churchill Arms – pub, ktorý vyzerá zvonku veľmi netradične, obsypaný kvetmi zhora nadol

Kostol St. Dunstan – nachádza sa medzi Tower of London a London Bridge, vstup zdarma

Highgate Cemetery – strašidelný cintorín

Wrenovy kostoly – napr. St. Bride´s na Fleet Street - možnosť navštíviť podzemné hrobky za dobrovoľné vstupné

Greenwich – do Greenwich je možné sa dostať vláčikom, resp. loďkou, závisí aj od toho, v ktorej časti Londýna budete bývať a odkiaľ to budete mať bližšie, navštívte známe observatórium s nultým poludníkom, či Greenwich market, od observatória je pekný výhľad na Londýn

Greenwich – do Greenwich je možné sa dostať vláčikom, resp. loďkou, závisí aj od toho, v ktorej časti Londýna budete bývať a odkiaľ to budete mať bližšie, navštívte známe observatórium s nultým poludníkom, či Greenwich market, od observatória je pekný výhľad na Londýn
Swiss Tower (The Gherkin, Uhorka, The Cheese Grater)

zaujímavou atrakciou je aj Dungeons (https://www.thedungeons.com/london/en/) – viete tu zažiť desivé príbehy z minulosti Londýna na vlastnej koži (napr. už spomínaný Jack Rozparovač), nachádza sa hneď vedľa London Eye.

Houses of Parliament (Dominika Ďuríková)

London Eye (Dominika Ďuríková)

Leake Street (Dominika Ďuríková)

China Town (Dominika Ďuríková)

Katedrála sv. Pavla (Dominika Ďuríková)

Tower Bridge (Dominika Ďuríková)

V pozadí budova Walkie Talkie, na ktorej sa nachádza vyhliadka Sky Garden (Dominika Ďuríková)

"Uhorka" (Dominika Ďuríková)

Greenwich (Dominika Ďuríková)

Camden Town (Dominika Ďuríková)

Kengingtonský palác (Dominika Ďuríková)

King´s Cross - Nástupište 9 a 3/4 (Dominika Ďuríková)

Tower of London (Dominika Ďuríková)

Doprava v meste - veľmi dobre funguje sieť metra a taktiež autobusov (známych doubledeckerov) – na vyhľadávanie spojov poslúži aj google maps alebo appka „Tube Map – TfL London Underground route planner„. My sme mali na cestovanie metrom a busmi k dispozícií Oyster kartu, ktorú kúpiš napríklad na stanici metra, kde si ju aj dobiješ a následne po prečerpaní maximálneho denného limitu (pri cestovaní v zóne 1 a 2, čo si myslím, že ti stačí, ak plánuješ zostať v Londýne pár dní, to je 7,20 libry) cestuješ zadarmo (všetky užitočné info o doprave v Londýne nájdeš na tejto stránke: https://tfl.gov.uk/).

Večer, keď nás už boleli nohy od toľkého chodenia a mali sme už dosiahnutý maximálny denný limit na oysterke, nastúpili sme na doubledecker, chytili si miesto hore celkom vpredu, aby sme mali super výhľad a vozili sme sa krížom-krážom po meste. Takýmto štýlom sme sa odviezli napríklad ku futbalovému štadiónu FC Chelsea a tiež sme boli kuknúť aj na futbalový štadión Arsenal, ale tam sme sa presunuli metrom. Spôsob cestovania metrom s Oyster kartou je asi taký, že pri vstupe do metro stanice si klikneš kartičku a tak isto aj pri východe z metro stanice si klikneš kartičku pri turnikete. Pri cestovaní busom sa klikneš len pri nastúpení do autobusu, pri vystúpení už NIE! Samozrejme existuje oveľa viac spôsobov ako sa prepravovať po Londýne, ja však píšem o tých, ktoré sme využívali my a na náš pobyt nám úplne postačovali. Doprava v Londýne sa riadi počas týždňa dopravnými špičkami (ranná od 6:30 do 9:30 a večerná od 16:00 do 19:00). Počas týchto špičiek je cena cestovného vyššia. Ak chceš mať k dispozícii mapu metra: www.tubemaplondon.org a mapu nadzemnej dráhy (tzv. DLR) – http://content.tfl.gov.uk/dlr30-leaflet-and-map.pdf.

Čo sa týka stravy, my sme do reštaurácií nechodili, ale samozrejme sú na každom kroku. My sme chodili jesť do Mekáču, vyskúšali sme fish and chips v lokálnom bistre a kupovali sme si perfektné tuniakové sendviče v Tescu Express (sendviče lacnejšie ako u nás na Slovensku). Okrem sendvičov Tesco ponúkalo aj iný tovar, ktorý bol výrazne lacnejší ako na Slovensku. Natrafili sme tu na parádny pomarančový džús, Toffifee za 1 libru a nespočetné množstvo sladkostí za parádne ceny. V Londýne sa odporúča na rýchle občerstvenie aj Pret a Manger – iné sú ceny potravín, keď sa chceš najesť dnu a iné keď si zoberieš take away – preto sú dvojaké ceny uvedené na cenovkách (vyššia je tá, keď chceš jesť dnu). Taktiež sieť obchodov Marks & Spencer ponúka občerstvenie a dokonca som tu videla aj Whole Foods Market.

Nám sa v Londýne páčilo, veríme, že sa tu ešte vrátime, nakoľko sme toho ešte veľmi veľa nestihli. Londýn má čo ponúknuť, vyberie si každý. :)