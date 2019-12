Najväčšie, najlepšie, najvyššie, najpompéznejšie – to je proste DUBAJ

Dubaj je jedným zo 7 arabských emirátov, ležiaci na Arabskom polostrove v Perzskom zálive. Vládcom Dubaja je šejk Mohammed bin Rašíd Al Maktoum. Oficiálnou menou je dirham (1 dirham (AED) = 100 filsov). 1 EURO je približne 4 AED.

Do Dubaja sa dá ísť celoročne, počas leta je tu však veľmi teplo. Január je štatisticky najchladnejším mesiacom. My sme leteli v novembri z Prahy s leteckou spoločnosťou Smartwings s 8 kilovou príručnou batožinou. Pri letoch na Kanárske ostrovy a do Dubaja cez túto leteckú spoločnosť je v cene letenky aj občerstvenie (teplé jedlo - napodiv celkom chutné, koláčik, šalát, teplé a studené nápoje, keksík na zahryznutie). Let trvá približne 6 hodín a časový posun oproti Slovensku bol + 3 hodiny. Pristáli sme na hlavnom dubajskom letisku Dubai International Airport (DXB), kde sme dostali „visa on arrival“ (pečiatka do pasu). Pristáli sme na Termináli 2, odkiaľ metro nejazdí priamo do mesta, ale je potrebné buď prejsť pešo na najbližšiu zastávku metra, alebo si odchytiť nejaký bus, ktorý vás odvezie k najbližšej stanici metra, resp. využiť taxík (krémovej farby s farebnou strechou), či prepravné spoločnosti Uber alebo Careem. Okrem letiska DXB sa nachádza v Dubaji aj letisko Dubai Al Maktoum (DWC) – lieta tu napríklad Wizz air z Budapešti. Toto letisko je ale viac vzdialené od centra mesta. Z letiska premáva napríklad autobus F55 na zastávku Ibn Battuta. Ak je možnosť odporúčam letieť na hlavné letisko (DXB).

Čo sa dopravy v Dubaji týka, my sme sa premiestňovali najmä metrom, ktoré sme kombinovali s autobusmi a električkou. V dubajskom metre či autobuse si nekúpite lístok za hotovosť u šoféra. Je potrebné si vopred zakúpiť NOL kartu od spoločnosti RTA. Túto kúpite a potom si aj dobíjate v automatoch alebo v stánkoch s informáciami na staniciach metra. Existujú 4 typy NOL kariet: červená (maximálne 5x jednodňový lístok alebo 10x jazda), strieborná (najlepšia pre turistov, stojí 25 AED a je na nej kredit 19 AED), modrá (pre domácich), zlatá (na cestovanie v Gold class, ktorá sa odlišuje od bežnej triedy napríklad lepšími sedačkami). NOL karty platia na metro, autobusy, električky, taxíky a loďky (posledné dve možnosti sme neskúšali, tak neviem s istotou povedať) a sú platné 5 rokov.

Jazda metrom pomedzi mrakodrapy (Dominika Ďuríková)

Metro stanica (Dominika Ďuríková)

Metro má červenú (trasa: Rashidiya – UAE Exchange) a zelenú (Etisalat – Creek) linku, ktoré sa stretávajú na staniciach Union a BurJuman. Metro nemá šoféra, je autonómne. Prvé stanice metra boli v Dubaji otvorené v roku 2009. Väčšinou jazdí metro nad zemou, v starom meste sme sa stretli s tým, že jazdí aj v podzemí. Metro je veľmi čisté a udržiavané, na rozdiel napríklad od metra v New Yorku. Pri cestovaní metrom je dobré vedieť, že v každom metre nájdete vozne určené len pre ženy a vozne pre gold class (ak nemám kúpenú takú NOL kartu, ktorá ma oprávňuje na vstup, nevstupujem do tohto vozňa). Za vstup do ženského vozňa sú muži pokutovaní sumou 100 AED. Ženské vozne a vozne s gold class sú spravidla umiestnené na začiatku alebo na konci metra (nakoľko tu nie je vodič, je tu parádny výhľad). Vstup do takýchto vozňov je označený farebnými pásmi na podlahe na metro nástupišti (ženské vozne - ružová farba, gold class - zlatá farba). Ženy sa však môžu prepravovať aj v inom vozni, ako len vo vozni určenom pre ženy. Taktiež sú pokuty za žutie žuvačky, jedenie alebo pitie v metre. Upozorňujú na to aj výstrahy v každom jednom vozni, pričom výška pokuty za takéto porušenie je tiež 100 AED. Metro jazdí každý deň a často – červená linka od 5:00 ráno do polnoci (sobota - streda), od 5:00 ráno do 1:00 v noci (štvrtok) a od 10:00 ráno do 1:00 v noci (piatok) a zelená linka od 5:30 ráno do polnoci (sobota - streda), od 5:30 ráno do 1:00 v noci (štvrtok) a od 10:00 ráno do 1:00 v noci (piatok). V metre aj autobusoch je dosť silná klíma, vždy majte pri sebe niečo na prehodenie cez seba, v prípade, že vám bude zima. TIP: v autobusoch jazdiacich po Dubaji – ak sa chcete vyhnúť klíme, choďte si sadnúť úplne k zadným dverám a tam klíma nefúka :) inak, klimatizované sú ešte aj zástavky autobusu – je v nich riadna kosa :)

My sme si kúpili na cestovanie striebornú NOL kartu, na ktorú sme si dobili týždenný pas, ktorý stál 110 AED na osobu. Tí, čo si budete kartičku len dobíjať určitou sumou – cena jednej jazdy sa líši podľa počtu prekročených zón, pričom pre jednu zónu je cestovné 3 AED. Minimálny zostatok na karte pri začatí cesty však musí byť 7.50 AED. Veľmi dôležité pri cestovaní autobusmi je to, že NOL kartičku treba odkliknúť na snímači pri nastúpení do autobusu, ale nezabudnúť odkliknúť aj pri vystúpení z autobusu (tzn. že kredit z NOL karty sa strháva po vystúpení z autobusu vo výške podľa počtu prejdených zón), ak sa zabudnete odkliknúť pri vystúpení z kartičky sa strhne maximálna možná suma za jazdu.

V starom meste na dopravu okrem pešej chôdze môžete využiť aj staré drevené loďky „abra“, ktoré vás prevezú z jednej strany kanála (Dubai Creek) na druhú, pričom tento kanál rozdeľuje mesto na Bur Dubaj a Deiru. Cena jednej jazdy je od 1 dirhamu, neplatí tu NOL kartička, platí sa v hotovosti priamo „šoférovi“ loďky.

Abra v starom meste (Dominika Ďuríková)

Čo sa týka dopravy po Dubaji, veľmi užitočné informácie nájdete na stránke: http://www.inat.fr/map/dubai-metro-bus/ - mapy liniek metra a autobusov, ďalej stránka: https://dubaihow.com/dubai-bus-routes/ - trasy autobusov. Dobré sú aj aplikácie – RTA Dubai a Wojhati (niečo ako naše slovenské CPčko).

Ubytovanie sme si zvolili mimo pláže, v dostupnej vzdialenosti od všetkých atrakcií, ktoré sme chceli navštíviť. Konkrétne to bola štvrť Al Barsha, hotel Citymax Al Barsha at the Mall, ktorý sa nachádza hneď vedľa jedného z obrovských nákupných centier Mall of the Emirates. Pár minút od hotela bola aj stanica metra a niekoľko liniek autobusov, ktoré jazdili na rôzne smery, či už na pláž alebo do mesta. S hotelom sme boli spokojní, každý deň nám upratali izbu, doplnili vodu, čajík či kávu, dostupná bola wifi a na 15. poschodí sme mali bazén, odkiaľ bol pekný výhľad, napríklad aj na Burj Al Arab, či Burj Khalifu. Hotel ponúka aj možnosť shuttle busu na pláž, ale treba sa deň vopred nahlásiť na recepcii. V Dubaji je elektrické napätie 220 V, väčšinou treba mať adaptér, ktorý je dostupný v každom hoteli na recepcii, alebo izby sú už vybavené univerzálnymi zásuvkami pre viacero typov zástrčiek.

Hotel (Dominika Ďuríková)

Na uliciach dennodenne stretnete domácich, ktorí sú oblečení v tradičných odevoch. Muži nosia dishdashu a okolo hlavy majú upevnenú bielu šatku dvoma čiernymi kruhmi. Ženy si obliekajú abáju, ktorá im zakrýva celú postavu a vlasy. Okrem abáje nosia aj nikáb, ktorý zakrýva celú tvár a je vidno len oči. V meste sme za celý náš pobyt nestretli ani jedného bezdomovca. Nakoľko je v Dubaji islamské náboženstvo, z mešít sa 5x denne ozýva zvolávanie ľudí na modlitbu – na modlitby vo väčšej miere chodia muži, dokonca pri jazde autobusom sa nám stalo, že v čase modlitby šofér odstavil autobus na kraj cesty pri mešite, povedal nám, že máme počkať a nevystupovať, a bežal do mešity sa pomodliť a za možno 5-10 minút sa vrátil a pokračovali sme v jazde (autobus ostal naštartovaný) :)

Arabská rodinka (Dominika Ďuríková)

Dubaj ponúka veľa možností na trávenie času, nudiť sa tu rozhodne nikto nebude, nakoľko už len presunmi medzi atrakciami zabijete neskutočne veľa času, pretože sú od seba vzdialené aj desiatky kilometrov.

Burj Al Arab (Veža arabov) – 7* luxusný hotel stojaci na umelo vybudovanom vysunutom ostrovčeku s vlastnou plážou a vlastným heliportom, ide o najvyšší hotel sveta s výškou 321 metrov, hneď pri hoteli je aj zástavka autobusu, napr. 8, 81,88, N55, X28.

Wild Wadi – aquapark hneď vedľa Burj Al Arab.

Madinat Jumeirah – komplex hotelov v arabskom štýle, pár minút pešo od Burj Al Arab (je odtiaľto aj parádny výhľad naň), je tu aj trh s typickými arabskými suvenírmi, reštaurácie, kaviarne. Veľmi príjemné miestečko.

Burj Khalifa – momentálne najvyššia budova sveta s výškou 828 metrov a 163 poschodiami, základné vstupné umožňuje vstup na 124. a 125. poschodie vo výške 452 metrov (360° panoráma), cena od 149 AED/osoba (závisí od času, kedy tu chcete ísť - tento vstup je od 8:30 do 23:00), sú v ponuke aj iné druhy vstupov (napr. východ či západ slnka, vstup kde máte zahrnutý koláčik a kávu v kaviarni, vstup na vyššie poschodie, ten však stojí vyše 100 EUR na osobu). My sme mali základné vstupné a vstup na 9:30, podarilo sa nám prísť skôr, a tak nás aj skôr pustili hore – ľudí bolo ešte máličko oproti tomu, keď sme sa o 2 hodiny vracali späť. Vo vstupných priestoroch na 124. poschodí uvidíte prierez stavbou budovy – začali ju stavať v januári 2004 a dokončili v januári 2009, otvorenie bolo v januári 2010. Na Burj Khalifu sa vstupuje z nákupného centra Dubai Mall, konkrétne z časti Fashion Avenue (nájdete tu značky ako Gucci, Versace, Prada, Louis Vuitton...) – všetky informácie kde nájdete vstup sú na vstupenke spolu s mapkou, lístky online zakúpite na stránke: https://tickets.atthetop.ae/atthetop/en-us , alebo cez zľavový portál groupon.ae. Lístky je dobré kupovať aspoň 2 dni dopredu (my sme kupovali niečo vyše týždňa), ak však máte vytipovaný konkrétny čas, napríklad na východ alebo západ slnka, radšej kupujte s väčším časovým predstihom. Najlepšie fotomiesto na Burj Khalifu je od obchoďáku Souk Al Bahar. Ak sa teda vyberiete ku Burj Khalife, z metra treba vystúpiť na stanici Burj Khalifa - Dubai Mall, zo stanice metra je to však ešte asi 10-15 minút pešej chôdze cez nadzemný tunel, kým sa dostanete k vstupu do Dubai Mall.

Dubajská fontána – hneď vedľa Burj Khalifa, predstavenia sú zdarma, trvajú do 5 minút (striedajú sa arabské a moderné piesne), predstavenia je možné vidieť v piatok počas dňa o 13:30 a 14:00 alebo v ostatné dni o 13:00 a 13:30 a tiež každý večer od 18:00 do 23:00 v polhodinových intervaloch, medzitým bežia krátke videoprojekcie priamo na budove Burj Khalifa, fontánu je možné sledovať zdarma z balkóna obchodu „Apple store“, ktorý sa nachádza na poschodí (ground - G) v Dubai Mall, fontánu je možné sledovať aj z tzv. „boardwalk“, kde si viete vstup zakúpiť v búdke priamo pri vstupe naň za 20 AED alebo cez zľavový portál groupon za 15 AED – boardwalk je taký chodníček priamo vo fontáne, z ktorého teda vidíte fontánu troška zbližšia.

Dubai Opera – budova v tesnej blízkosti Burj Khalifa.

Dubaj Marina – umelo vybudovaný kanál s promenádou, reštauráciami, barmi, možnosť previezť sa na loďke alebo sa len tak kochať, či už počas dňa alebo za tmy, v blízkosti je aj známa JBR beach, ktorá však býva dosť preplnená. Doveziete sa metrom na stanicu Damac Properties alebo DMCC (na mapkách je ale označená ako Jumeirah Lake Towers) a odtiaľ pôjdete buď pešo pomedzi mrakodrapy alebo električkou, na ktorú platí NOL karta (tu tiež platí odkliknúť sa pri nástupe aj výstupe z električky).

Global village – obrovský park, v ktorom viete „ochutnať“ v priebehu pár hodín atmosféru takmer celého sveta – sú tu zmenšeniny známych budov z rôznych krajín (Koloseum, Eiffelova veža, opera v Sydney, Socha slobody), viete tu ochutnať typické potraviny pre tieto krajiny, nakúpiť typické suveníry. Park je otvorený však len od novembra do apríla (pre bližšie info radšej checknite stránku: https://www.globalvillage.ae/en/ . Vstupné je 15 AED (cca 3,50 EUR). Park sa nachádza približne 20 km od mesta (konkrétne od Mall of the Emirates), odkiaľ tu chodí autobus č. 106 (priamo spred hotela Citymax Al Barsha at the Mall - cesta trvá okolo 40 minút, chodí od 15:15 do 23:15), sú však aj iné autobusové linky, ktorými je možné sa tu dostať: 103 štartuje z Union metro station cez Baniyas street, Al rebat street, Nad Al Hamar, 104 začína z Al Ghubaiba Station, 102 začína z Rashidiya metro station. Cena lístka na linke č. 106 bola 10 AED (kredit sa strhne z NOL karty, neplatí tu týždenný pas).

Dubai Miracle Garden - https://www.dubaimiraclegarden.com, otvorené od 9:00 do 21:00 alebo do 23:00 v piatok a sobotu, vstupné je 55 AED, otvorené od novembra. Dostať sa tu viete autobusom č. 105 , ktorý odchádza zo zastávky Mall of the Emirates a cesta trvá približne 20 minút.

Hotel Atlantis the Palm – 5* hotel na vrchole palmového ostrova, doviezť sa k nemu viete taxíkom alebo monorailom (lístky sa kupujú v hotovosti, neplatí NOL karta), hostia hotela majú vstup zadarmo do vodného parku Aquaventure a akvária Lost Chambers.

Zoskok nad Palmovým ostrovom – pripravte si cca 500 EUR, bližšie info na webe: skydivedubai.ae

Zipline – cena od 650 AED, web: xline.xdubai.com

Desert safari – asi jeden z naj zážitkov. Ponúk pre výlet do púšte nájdete na internete neskutočne veľa - už si len vybrať tú správnu. Výlet sme si kúpili cca mesiac dopredu cez groupon (konkrétne spoločnosť Red dunes tourism). Cena na dve osoby bola 200 AED. V cene bol zahrnutý odvoz z hotela a dovoz na hotel na autách 4x4 landrover pre 7 osôb + šofér, výlet do púšte a brázdenie po púštnych dunách, krátka jazda na ťave, fotenie západu slnka, pobyt v púštnom kempe s možnosťou kresby henou, vodnej fajky, možnosť vyskúšať si tradičné arabské oblečenie, predjedlo, hlavný chod vo forme bufetových stolov, barbecue a večerný program – brušné tance, tambura dance a ohňová šou. Šofér prišiel po nás o 14:45 a príchod na hotel sme mali niečo po 21:00. Cesta na púšť trvá vyše hodiny autom. Cestou na púšť sa zastavíte aj v obchodíku, kde si môžete nakúpiť suveníry, resp. typické arabské šatky a oblečenie.

Jumeirah mosque (mešita) – otvorená každý deň okrem piatku, zastávka autobusu Jumeirah Grand Mosque, je možné sa pripojiť k platenej prehliadke, ktorá stojí 25 AED na osobu (v cene je prehliadka mešity s výkladom a malé pohostenie - voda, arabská káva, arabský čaj, ďatle, arabské placky a lugaimat) - prehliadka začína o 10tej, ale je potrebné sa dostaviť o 9:30 na registráciu a toto krátke pohostenie. Prehliadka trvá vyše hodiny. Ak neprídete vhodne oblečení, požičajú vám typické arabské oblečenie. Bližšie info viete nájsť na stránke: http://www.cultures.ae.

Trhy v starom meste (Deira) – zlatý trh (gold souq), textilný trh, trh s bylinkami, trh s koreninami, možnosť navštíviť arabskú reštauráciu Arabian Tea House, previezť sa na drevenej loďke abre.

Dubajské múzeum (v starom meste Deira) – vstup cca 1 euro.

Štvrť Bastakyia

Dubai frame - 150 m vysoká vyhliadka blízko starého mesta, vstup 50 AED pre dospelú osobu.

Centrum šejka Mohameda pre kultúrne porozumenie – adresa: House 47, Dubai, história dubajského obyvateľstva. Viete sa tu zúčastniť napríklad typických raňajok (pondelok, streda o 10:00), obeda (od nedele do štvrtku o 13:00), či večere (každý utorok o 19:00) – bližšie info: http://www.cultures.ae .

Abu Dhabi - ak ste v Dubaji dlhšie ako na pár dní, oplatí sa odskočiť si do ďalšieho emirátu – Abu Dhabi. Z Dubaja, konkrétne zo zastávky autobusu Ibn Battuta, chodí autobus E101, lístok sa nekupuje v autobuse u šoféra, ale je potrebné mať dobitý kredit na NOL karte (opäť neplatí týždenný pas), lístok stojí 25 AED na osobu. Cesta trvá z tejto konkrétnej autobusovej stanice cca 1 hodinu a 40 minút. Viete ísť aj zo stanice Al Ghubaiba. Dobre sa však do autobusu oblečte, je tu veľmi silno pustená klíma a byť skoro 2 hodiny v takomto priestore dá zabrať. Vystúpite na hlavnej autobusovej stanici (konečná zastávka). Odtiaľto (vyjdete z budovy a pri ceste je autobusová zastávka), chodí buď autobus 94 alebo 54 ku známej mešite – Sheikh Zayed Grand Mosque. Cesta zo stanice k mešite je tiež dosť časovo náročná - trvá takmer hodinu. Vstup do mešity je zdarma. Musíte prejsť bezpečnostnou kontrolou, vytlačiť si lístok (vyplníte, z ktorej krajiny ste) a následne idete do šatní, kde dostanete (najmä ženy) typické arabské oblečenie (nutnosť zahalených vlasov). Potom sa už prechádzate po mešite v dave turistov. Môžete tu vidieť napríklad najväčší koberec sveta, najväčší luster na svete so Swarovského kryštálmi a kapacita mešity je 40 000 ľudí. Okrem nádhernej bielej mramorovej mešity sa môžete vybrať na pláž, pozrieť si Etihad Towers (možnosť ísť na vyhliadku z jednej z veží), či najluxusnejší hotel v Abu Dhabi - Emirates Palace, do ktorého je povolený vstup aj verejnosti, avšak len v slušnom oblečení – v kraťasoch, či tielku vás tu nepustia. Natáčal sa tu aj Sex v meste. Blízko hotela je prezidentský palác. Ak chcete v Abu Dhabi vidieť viac ako len mešitu, oplatí sa hneď na autobusovej stanici v automate kúpiť celodenný lístok (konkrétne kartu Halifat), cena je 20 AED – s kúpou vám pomôže obsluhujúci personál, ktorý stojí pri automate (nám dal aj mapu Abu Dhabi a zakreslil pamiatky). Počas návštevy Abu Dhabi však rátajte s dlhými presunmi medzi jednotlivými zastávkami, nakoľko tu nie je metro a výhradne sa musíte presúvať pešo alebo autobusom, ktorý má dosť veľa zastávok. V Abu Dhabi sa nachádza aj herritage village, múzeum Louvre, či Ferrari World pri dráhe F1, do ktorého sme my nešli, či už pre krátkosť času, ale aj pre výšku vstupného (bližšie info: www.ferrariworldabudhabi.com).

V pozadí Burj Al Arab (Dominika Ďuríková)

Madinat Jumeirah (Dominika Ďuríková)

Madinat Jumeirah (Dominika Ďuríková)

Výhľad z Burj Khalifa - v pozadí The World Islands (Dominika Ďuríková)

Burj Khalifa (Dominika Ďuríková)

Pláž v Dubai Marina (Dominika Ďuríková)

Dubai Marina (Dominika Ďuríková)

Global Village (Dominika Ďuríková)

Global Village (Dominika Ďuríková)

Výlet v púšti (Dominika Ďuríková)

Západ slnka v púšti (Dominika Ďuríková)

Jumeirah Mosque (Dominika Ďuríková)

Reštaurácia Arabian Tea House v starom meste Deira (Dominika Ďuríková)

Jedna z uličiek v starom meste (Dominika Ďuríková)

Zlatý trh - gold souk (Dominika Ďuríková)

Trh s koreninami (Dominika Ďuríková)

Mešita v Abu Dhabi (Dominika Ďuríková)

Etihad Towers (Abu Dhabi) (Dominika Ďuríková)

Nákupy v Dubaji:

Nákupmi viete v Dubaji stráviť veľmi veľa času a nakúpiť si krásne kúsky, ktoré na Slovensku nezoženiete, my sme na úkor nákupov radšej volili zážitky, a preto sme moc po obchoďákoch nechodili. Medzi najznámejšie obchoďáky patrí: Dubai Mall (najväčší obchoďák sveta - veľmi rýchlo sa tu viete stratiť a hľadať napríklad taký vstup na stanicu metra je celkom zábava. Obchodný dom má viac ako 1200 obchodov, vlastné klzisko vo vnútri, vodopád so skákajúcimi mužmi, akvárium, ktorého časť je možné vidieť aj zdarma, ale dá sa vstúpiť aj dnu za poplatok), Mall of the Emirates (vlastné lyžiarske stredisko vo vnútri Ski Dubai - vstup si stačí zakúpiť priamo tam, lyžiarsku výstroj a oblečenie vám dajú, má vlastnú stanicu metra), Ibn Battuta (interiér vyzdobený v štýle 6 krajín: Egypt, Tunisko, Perzia, India, Čína a Andalúzia) – pomenované po arabskom cestovateľovi Ibn Battuta.

Obchody otvárajú ráno o 9tej. Navštívili sme konkrétne tieto obchodné domy, okrem toho sa môžete zastaviť aj v iných obchoďákoch, napr. Dubai Outlet Mall, Arabian Center, Wafi Mall, Dubai Festival city (na brehu Dubai Creek), Dubai Marina Mall, The outlet village, Citywalk Dubai – nie všetky obchody sú však veľmi blízko centra, radšej pozrite na mape, kde sa nachádzajú. Na nákupy je však lacnejšia oblasť starého mesta Deira, kde kúpite aj lacnejšie suveníry, oblečenie, či jedlo.

Ibn Battuta Mall (Dominika Ďuríková)

Výroba žabiek podľa želania (Dubai Marina) (Dominika Ďuríková)

Akvarko v Dubai Mall (Dominika Ďuríková)

Pláže:

Medzi najznámejšiu pláž patrí asi JBR v Dubai Marine a potom verejná pláž pri hoteli Burj Al Arab (Jumeirah Beach) – my sme navštevovali najmä tieto dve. Okrem toho sú to napríklad Umm Suqeim Park Beach, Mercato beach, Kitesurfing beach, La Mer, Al Mamzar Beach park – všetky sú prístupné zdarma.

Na plážach nájdete aj sociálne vybavenie ako sprchy, wcka, či kabínky na prezliekanie.

Pláž :) (Dominika Ďuríková)

So stravovaním tu nebudete mať vôbec žiadny problém. Sú tu obrovské nákupné centrá, v ktorých sa nachádzajú potraviny s veľkým výberom a čo sa týka reštaurácií viete sa najesť aj za pár eur, ale viete sa nejesť aj za tisícky eur. Celkom prijateľné ceny sú v obchodných domoch vo food courtoch alebo v lokálnych reštikách – najlepšie mimo hlavných atrakcií. My sme dosť často navštevovali napr. Shawarma Houzz blízko nášho hotela. V Dubaji veľmi dobre funguje aj rozvoz jedla, konkrétne si viete objednať napríklad cez stránku „zomato“, na ktorej si tiež viete pozrieť hodnotenie reštaurácií, ponuku jedál, ceny.

Shawarma Houzz (Dominika Ďuríková)

Čo sa týka platenia – dá sa platiť v hotovosti ale vo väčšine prípadov zaplatíte aj kartou. My sme si zamenili hotovosť za miestnu menu výberom z bankomatu a zvyšok sme sa snažili platiť kartou (v miestnej mene).

Dubaj je mesto budúcnosti – už teraz plánujú v horizonte 10 rokov, aby po Dubaji jazdilo približne 25 % autonómnych vozidiel (tzn. vozidiel bez vodiča), namiesto taxíkov budú ľudí prevážať lietajúce drony rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu cca do vzdialenosti 50 kilometrov. Dnes sa pýši Dubaj najvyššou budovou sveta, ale už sa pracuje na novej kvôli výstave EXPO v roku 2020, a to konkrétne Creek Tower, ktorá by mala prekonať Burj Khalifu o sto metrov, ale špekuluje sa o tom, že bude merať až 1300 metrov.

V Dubaji je ešte XYZ možností, čo možno vidieť, či zažiť, no nedajú sa všetky obsiahnuť do článku ani stihnúť za týždeň. Zážitkov však máme plné vrece... Dubaj viete zažiť aj low-costovo, ale viete tu minúť aj veľa peňazí, lebo na čo si len spomeniete to Dubaj ponúka. Stačí si už len vybrať.